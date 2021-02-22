В «Краснодар» на правах аренды перешел камерунский защитник Ойонго

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«В феврале 2021-го «Краснодар» и «Монпелье» достигли договоренности об аренде Амбруаза Ойонго. В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение камерунского защитника начнет действовать 24 февраля и продлится до 30 июня 2021 года», - заявил краснодарский клуб.

⚡ За «быков» на правах аренды будет выступать защитник сборной Камеруна – Амбруаз Ойонго.



Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение до конца сезона 2020/21.https://t.co/mP8nf06o9y — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021

Амбруаз Ойонго Битоло является воспитанником камерунского клуба «Котон Спорт», в котором становился трехкратным чемпионом национального первенства. Также выступал за американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и канадский «Монреаль Импакт». Французский «Монпелье» Ойонго пополнил в 2018 году, где выступал преимущественно на левом фланге защиты.