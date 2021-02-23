Стала известна зарплата Павлюченко в ПФЛ

Спонсор команды из Ногинска рассказал, сколько получает футболист Роман Павлюченко в ПФЛ.

— Надо понимать, что Роман играет за нас не из-за денег. Это 10 тысяч рублей за победу. Но я уже жду, что сейчас все скажут – вот, совсем наши звезды докатились. Но нет, ему просто хочется играть на профессиональном уровне, получать от этого удовольствие, — передает «Чемпионат» слова спонсора «Знамени».

Напомним, что Павлюченко в чемпионате России выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань» и «Урал» из Екатеринбурга. Роман также провел четыре года.в клубе АПЛ «Тоттенхэм».

В текущем сезоне двукратный обладатель кубка России забил шесть голов в 11-и матчах чемпионата ПФЛ.