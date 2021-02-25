В УЕФА опровергли перенос матчей чемпионата Европы из России

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости», в пресс-службе организации отметили, что намерены провести матчи Евро-2020 в 12 европейских городах в соответствии с графиком.

Напомним, что итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что УЕФА склоняется к варианту проведения всех матчей чемпионата Европы в Англии.

Добавим, что чемпионат Европы, который был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.