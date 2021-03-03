Евгений Гинер о Юрии Розанове: Великий комментатор, человек с большим сердцем

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Турция - Суперлига 2-й тайм, 75' Истанбул Башак 0 Коньяспор 0 П1 3.50 Х 1.65 П2 6.20
Турция - Суперлига 2-й тайм, 74' Сивасспор 1 Хатайспор 1 П1 3.80 Х 1.65 П2 5.50
КХЛ - плей-офф 1-й период Салават Юлаев 1 Трактор 1 П1 1.82 Х 3.80 П2 3.80
Турция - Суперлига 19:00 Кайсериспор 0 Ризеспор 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Турция - Суперлига 19:00 Анкарагюджю 0 Галатасарай 0 П1 6.70 Х 4.70 П2 1.48
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Андорра 0 П1 1.28 П2 3.65
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Торпедо 0 П1 1.43 Х 4.80 П2 6.90
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 Йокерит 0 П1 1.77 Х 4.10 П2 4.10
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 5.50
Англия - Чемпионшип 20:30 Норвич Сити 0 Брентфорд 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Италия - Серия А 20:30 Сассуоло 0 Наполи 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.20
Еврокубок 20:45 Метрополитан 9 0 Локомотив-Куба 0
Франция - Лига 1 21:00 Лион 0 Ренн 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.80
Франция - Лига 1 21:00 Сент-Этьен 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Дижон 0 П1 1.74 Х 3.90 П2 4.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Шеффилд Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншве 0 Гёттинген 0 П1 1.30 П2 3.50
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 1.45 Х 4.00 П2 6.30
Франция - Лига 1 21:00 Ницца 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.80
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Анже 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Бёрнли 0 Лестер Сити 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.12
Англия - Чемпионшип 22:00 Уотфорд 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.39 Х 5.30 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Барнсли 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Ме 0 С.Оливер Баске 0 П1 1.23 П2 4.20
Германия - Бундеслига 22:30 Миттельдойчер 0 Гисен 46-е 0 П1 1.46 П2 2.70
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Верона 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.24
Италия - Серия А 22:45 Фиорентина 0 Рома 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.04
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.10
03 марта 16:25

Евгений Гинер о Юрии Розанове: Великий комментатор, человек с большим сердцем

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил соболезнования по поводу смерти Юрия Розанова.

- Великий комментатор, уникальный профессионал, большой человек с большим сердцем... Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича, - сказал Гинер.

Напомним, что о смерти Розанова стало известно сегодня, сначала трагичную новость сообщил его коллега, комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссоковский. Позже ее подтвердил сам телеканал. Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы практически не работал из-за болезни - у Розанова был диагностирован рак. В память о Розанове РПЛ объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания.

источник: «Советский спорт»
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