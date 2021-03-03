Евгений Гинер о Юрии Розанове: Великий комментатор, человек с большим сердцем

- Великий комментатор, уникальный профессионал, большой человек с большим сердцем... Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича, - сказал Гинер.

Напомним, что о смерти Розанова стало известно сегодня, сначала трагичную новость сообщил его коллега, комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссоковский. Позже ее подтвердил сам телеканал. Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы практически не работал из-за болезни - у Розанова был диагностирован рак. В память о Розанове РПЛ объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания.