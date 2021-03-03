Шварц – о матче с «Крыльями»: Призываю футболистов «Динамо» серьезно отнестись к сопернику

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий клубной пресс-службе по окончании жеребьевки ¼ финала Кубка России. Напомним, столичный клуб сыграет против «Крыльев Советов».

«Нас ожидает непростой матч. Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но, во-первых, они лидируют в своей лиге, а во-вторых, я слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол.

Мы ставим перед собой большие цели на кубковый турнир. У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд, но я призываю со всей серьёзностью отнестись к сопернику. Повторюсь, матч в Самаре лёгким не будет», – заявил немецкий специалист.

Напомним, матчи ¼ финала Кубка России пройдут 7 и 8 апреля. Более точное расписание станет известно позднее.