Мурад Мусаев - о матче со «Спартаком»: Непозволительно так играть

Главный тренер краснодарчкого клуба Мурад Мусаев дал комментарий после Winline Derby «Спартак» - «Краснодар» (6:1) в 21-м туре чемпионата России.
«Трудно найти слова, когда такой счет. Непозволительно так играть. На поле не было команды, что и привело к такому результату. Ужасное начало встречи, но затем у «Краснодара» стали появляться моменты. Реализуй их — матч мог сложиться иначе. Непозволительно так проводить концовку матчей, надо доигрывать до конца», - сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».
Отметим, что «Спартак» поднялся на третью строчку, набрав 38 очков.
«Краснодар» - на восьмой строчке - 31 балл.
источник: Телеканал «Матч Премьер»