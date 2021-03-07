Юрий Газинский: Хотел бы извиниться перед болельщиками

Полузащитник краснодарского клуба прокомментировал итог Winline Derby «Спартак» - «Краснодар» (6:1) в 21-м туре чемпионата России.

«Тяжело начинать матч, когда проигрываешь уже 0:2. Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками. Сделаем все, чтобы в дальнейшем такое не повторилось», - приводит слова Газинского «Матч-ТВ».

Российский полузащитник выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Отметим, что «Спартак» поднялся на третью строчку, набрав 38 очков.

«Краснодар» - на восьмой строчке - 31 балл.