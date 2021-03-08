Йоррит Хендрикс: Что случилось с «Краснодаром»? Мы их убили

Опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс оценил разгромную победу своей команды над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что 26-летний голландец вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив Квинси Промеса, отличившегося забитым мячом и результативной передачей.

– Очень хорошая игра. Что случилось с «Краснодаром»? Мы их убили. Следующий матч с «Динамо»? Теперь мы должны побеждать, – приводит слова Хендрикса «Спорт-Экспресс».

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Игра с «Динамо» состоится 13 марта.