Денис Макаров: Я считаю, мы заслужили эту победу

«Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, была очень хорошая атмосфера на стадионе. Все нас поддерживали, верили в нас до последнего. Сегодня был большой праздник для нас, я считаю, мы заслужили эту победу.

Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет.Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала.

Я долго не забивал, около десяти матчей. Было тяжело психологически. Но сегодняшний гол и победа придали мне сил и эмоций. Думаю, будем также играть в каждом матче, забивать во всех играх. Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!» — цитирует Макарова пресс-служба «Рубина».

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1. У хозяев отличились Джордже Деспотович и Денис Макаров. У гостей мяч на свой счет записал Сердар Азмун. На девятой добавленной минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти.