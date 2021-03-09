«Реал» заинтересован в подписании Мареза

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез входит в сферу интересов мадридского «Реала».
Как сообщает Foot Mercato, на трансфере 30-летнего алжирца настаивает лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, рассчитывающий укрепить атакующую линию своей команды в летнее межсезонье.
Отмечается, что «горожане» не собираются расставаться с форвардом, который является важным игроком основного состава у Хосепа Гвардиолы.
Марез выступает за «Манчестер Сити» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал пять ассистов. Контракт игрока рассчитан до лета 2023-го.
Портал Trasfermarkt оценивает нападающего в 48 миллионов евро.