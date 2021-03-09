Мартин Эдегор: Думаю, что в ближайшее время «Арсенал» вернется на вершину АПЛ

Атакующий полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, арендованный у «Реала» до конца сезона, рассказал о том, что он доволен своим пребыванием в английском клубе.

Напомним, что 22-летний норвежец присоединился к «канонирам» в январе этого года.

– Я очень рад находится в Лондоне. Клуб растет, и я думаю, что «Арсенал» в ближайшее время вернется на вершину. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуть себе хорошую форму и помочь команде во второй половине сезона.

Мне кажется, что моя адаптация в АПЛ прошла успешно. У меня отличные отношения с товарищами по команде. Так что я чувствую полноправной частью коллектива, цитирует Эдегора BT Sport.

После 28 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков. От зоны еврокубков команда Микеля Артеты отстает на восемь очков.