«Челси» хочет продлить контракт с Кристенсеном

Центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продлить действующее соглашение с лондонским клубом.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер «аристократов» Томас Тухель доволен выступлениями 24-летнего датчанина в нынешнем сезоне и надеется сохранить футболиста в составе – на счету защитника 16 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Кристенсен стал игроком «Челси» в июле 2015 года. С тех пор он принял участие в 116 встречах, отдав один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает датчанина в 24 миллиона евро.