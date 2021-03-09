Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Пресс-служба Федерации футбола Германии сообщила о том, что главный тренер национальной команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы-2020.

Отмечается, что 61-летний специалист попросил расторгнуть контракт со сборной сразу после завершения европейского турнира, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально соглашение тренера было рассчитано до чемпионата мира-2022.

– Я делаю этот шаг очень сознательно, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего Евро. Я горжусь тем, что почти 17 лет работал с лучшими футболистами страны и помогал им развиваться. Я выражаю благодарность Федерации, которая всегда создавала для меня и команды идеальные рабочие условия, – сказал Лев.

Напомним, Лев тренирует сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира-2014, выиграла серебро Евро-2008, а также трижды брала бронзовые награды на мировом первенстве 2010 года, Евро-2012 и Евро-2016.