Защитник сборной Исландии Херманнссон входит в сферу интересов трех клубов РПЛ

Центральный защитник «Брондбю» и сборной Исландии Йортур Херманнссон может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата России.

Как сообщает Sport24, этим летом 26-летнего игрока планируют подписать «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». Отметим, что текущее соглашение футболиста с датской командой рассчитано до 30 июня 2021 года. Таким образом, защитник может переехать в РПЛ в статусе свободного агента.

Херманнссон выступает за «Брондбю» с июля 2016 года. В общей сложности он принял участие в 146 матчах, забил три гола и отдал один ассиста. Также в послужном списке футболиста выступления за резервную команду ПСВ, «Гетеборг» и исландский Фалкирк.

За национальную команду защитник провел 17 матчей (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.