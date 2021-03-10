«Спартак»: «Астана» не обращалась к нам по поводу перехода Кутепова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал комментарий об информации, что защитник Илья Кутепов мог перейти в «Астану», но трансфер сорвался.

«Футбольный клуб «Астана» не обращался к нам по поводу перехода Ильи Кутепова», - сказал Фетисов в интервью Sport24.ru.

Россиянин является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплева.

За «Спартак» защитник выступает с 2012 года, проведя за московскую команду 82 игры. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2022 года.