«Милан» хочет приобрести форварда ПСВ Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален входит в сферу интересов «Милана».
Согласно информации Calcio Mercato, руководство «россонери» считает 22-летнего голландца отличным сменщиком основному форварду команды – Златану Ибрагимовичу. Отмечается, что трансфер должен состояться ближайшим летом. Сделка оценивается примерно в 30 миллионов евро.
Мален выступает за ПСВ с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил 22 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
За сборную Нидерландов форвард провел шесть встреч (1 гол).
источник: Calcio Mercato