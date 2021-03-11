Вернер готов покинуть «Челси» этим летом

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может уйти из лондонского клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, 25-летний немец готов к тому, чтобы сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. На данный момент, результативность форварда остается ниже ожиданий – в 37 матчах он забил десять голов и отдал девять ассистов.

Вернер присоединился к составу «аристократов» в июле прошлого года, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Его контракт истекает летом 2025-го.

Портал Tranfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.