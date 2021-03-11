Дортмундская «Боруссия» близка к приобретению голкипера «Бенфики» Влаходимоса

Вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос с высокой долей вероятности станет игроком дортмундской «Боруссии» летом 2021 года.

Как сообщает A Bola, переговоры между 26-летним греком и немецкой командой находится в продвинутой стадии. Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично новый главный тренер «шмелей» Марко Розе.

Отметим, что Влаходимос родился в Германии и является воспитанником академии «Штутгарта». В Бундеслиге он провел лишь три встречи.

К «Бенфике» голкипер присоединился в июле 2018 года. В общей сложности он принял участие в 119 матчах, пропустил 121 мяч и 47 раз отстоял «на ноль». Также в его послужном списке выступления за «Панатинаикос».

За сборную Греции вратарь отыграл десять встреч.