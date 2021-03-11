«Арсенал» и «Вест Хэм» поборются за форварда «Зальцбурга» Даку

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Патсон Дака заинтересовал два клуба Английской Премьер-лиги.

По информации Salzburger Nachrichten, 22-летнего замбийца хотят подписать «Арсенал» и «Вест Хэм». Отмечается, что австрийский клуб планирует выручить за трансфер своего игрока не менее 20 миллионов евро. Сделка должна состояться ближайшим летом.

Дака выступает за «Зальцбург» с июля 2017 года. В общей сложности он отыграл 112 матча, забил 59 голов и отдал 23 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.