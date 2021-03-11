Азар может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой»

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Как сообщает El Mundo Deportivo, 30-летний бельгиец восстановился после мышечной травмы, из-за которой он пропустил семь последних встреч мадридской команды.

На данный момент форвард вернулся к тренировкам в общей группе и будет доступен к игре с итальянским клубом, которая состоится 16 марта.

В нынешнем сезоне Азар отыграл 13 встреч, отличившись тремя забитыми мячами. Первый матч между «Реалом» и «Аталантой» завершился победой испанцев со счетом 1:0.