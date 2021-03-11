«Челси» планирует заменить Пулишича на Комана

Руководство «Челси» собирается оформить трансфер флангового нападающего «Баварии» Кингсли Комана летом 2021 года.

Согласно информации The Daily Mail, лондонский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве вероятной замены Кристиану Пулишичу, готовому покинуть стан «синих» по окончании текущего сезона из-за недостатка игровой практики.

Пока неизвестно, собирается ли мюнхенский клуб продавать одного из своих лидеров атаки в летнее трансферное окно.

Коман стал игроком «Баварии» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 188 матчах, забил 39 голов и отдал 48 ассистов. Контракт футболиста действует до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 55 миллионов евро.