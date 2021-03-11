КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго на матч с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о том, что организация оставила в силе решение о дисквалификации центрального защитника «Спартака» Самуэле Жиго.

Напомним, что в игре 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1) французский игрок получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в нынешнем сезоне. По этой причине футболист пропустит матч между красно-белыми и «Динамо».

– КДК РФС принял решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч, – цитирует Григорьянца ТАСС.

27-летний Жиго отыграл 20 матчей в составе столичной команды в текущем сезоне – на его счету три гола и один ассист. На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые с 36 очками располагаются на пятой строчке.

Матч между командами состоится 13 марта в 19:00 мск.