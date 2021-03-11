Матч за Суперкубок Франции пройдет в Тель-Авиве

Сегодня, 11 марта, стало известно о месте проведения матча за Суперкубок Франции в 2021 году.
По информации пресс-службы Профессиональной футбольной лиги Франции, встреча запланирована на 1 августа в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд». Отметим, что данный трофей впервые будет разыгран на территории Израиля.
Действующим обладателем Суперкубка Франции является «Пари Сен-Жермен» – 13 января парижский клуб обыграл «Марсель» со счетом 2:1. Победу подопечным Маурисио Почеттино принес точный удар Неймара с пенальти.
источник: «Советский спорт»