Куман настаивает на подписании Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай все еще может перейти в состав «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман рассчитывает на то, чтобы руководство каталонцев сделало своим приоритетом подписание 27-летнего голландца, а не трансфер форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Напомним, что Депай выступал за сборную Нидерландов под руководством Кумана.

К «Лиону» нападающий присоединился в январе 2017 года. С тех пор он провел за клуб 167 матчей, забил 69 голов и отдав 51 ассист. Его контракт истекает ближайшим летом.