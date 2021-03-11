Андрей Пятов: Перед «Шахтером» стоит задача обыграть «Рому» и пройти дальше в Лиге Европы

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 11 марта, в Риме. Начало встречи – в 23:00 мск.

– В команде соперников еще остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, поменялся состав у «Ромы» или нет. Есть конкретная задача – пройти дальше. Будет битва.

Мхитарян – профессионал, в «Шахтере» он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс и он показывает это на поле, – цитирует Пятова «Футбол 2».

В нынешнем сезоне 36-летний украинец принял участие в семи матчах, пропустив 12 голов и один раз отстоял «на ноль».