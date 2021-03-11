Виктор Онопко: У Семака нельзя ругаться матом. Это ненормально

Бывший наставник московского ЦСКА Виктор Онопко не поддержал некоторые взгляды главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Знаю, что у него нельзя ругаться матом. Нормально ли это? Я считаю, что нет. В жизни, когда ругаются, это плохо. Например, когда в автобусе едешь, общаешься с людьми, на телевидении. Но в нашей работе… Как футболист может матом не крикнуть? Например, его ударили, ему больно. Тяжело не ругаться.

В спорте без этого невозможно. Тут есть контакты, обиды, расстройства… Свои эмоции ты должен выплеснуть. И мат позволяет доходчивее объяснить свою позицию», – сказал Онопко YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Семак тренирует »Зенит» с 2018 года и помог команде выиграть четыре трофея, в том числе два титула чемпиона РПЛ.