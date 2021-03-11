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11 марта 23:14
автор: Артур Гичунцев

Виктор Онопко: У Семака нельзя ругаться матом. Это ненормально

Специалист считает, что без ненормативной лексики футболистам тяжело выражать свои эмоции.

Бывший наставник московского ЦСКА Виктор Онопко не поддержал некоторые взгляды главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Знаю, что у него нельзя ругаться матом. Нормально ли это? Я считаю, что нет. В жизни, когда ругаются, это плохо. Например, когда в автобусе едешь, общаешься с людьми, на телевидении. Но в нашей работе… Как футболист может матом не крикнуть? Например, его ударили, ему больно. Тяжело не ругаться.

В спорте без этого невозможно. Тут есть контакты, обиды, расстройства… Свои эмоции ты должен выплеснуть. И мат позволяет доходчивее объяснить свою позицию», – сказал Онопко YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Семак тренирует »Зенит» с 2018 года и помог команде выиграть четыре трофея, в том числе два титула чемпиона РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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