Пиоли – об игре с «МЮ»: Принял бы ничью до начала матча, но теперь я вижу, что «Милан» может больше

«Сегодняшний результат положительный, но впереди еще одна тяжелая игра. Работа не сделана. Это отличная команда. Я доволен. Я постоянно повторяю своим игрокам, что не тренирую обычную команду. Это необычный коллектив во всех аспектах. Когда я вижу, что ребята отдают душу, чтобы добиться хорошего результата, я могу только радоваться.

Вероятно, это результат, который мы приняли бы до игры. Но теперь я могу сказать, что мы можем заслужить чего-то большего, но это хороший результат.

Командный дух был великолепен, мы хотели доминировать в игре и выкладываться по максимуму. С сентября мы играем по одной игре каждые четыре дня, но эти ребята никогда не сдаются. Мы должны продолжать, это важная часть сезона», — приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Милан» на выезде добился ничьей с «Манчестер Юнайтед». На гол Амада Диалло в начале второго тайма гости ответили мячом Симона Кьяера в добавленное время.

Ответная встреча между командами пройдет в Милане 18 марта.