Кейн претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имена четыре игроков, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Отмечается, что данный приз может выиграть один из следующих футболистов: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Роберто Сольдадо («Гранада»).
Кейн записал на свой счет дубль в ворота «Динамо» из Загреба (2:0). Остальные претенденты на награду забили по одному мячу в матчах за свои команды.
Напомним, ответные матчи 1/8 финала состоятся 18 марта.
источник: UEFA (УЕФА)