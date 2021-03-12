Глава ЭСК Левников: Момент с желтой карточкой Жиго ни у кого не вызвал вопросов

Глава экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников прокомментировал решение оставить в силе решение о дисквалификации центрального защитника «Спартака» Самуэле Жиго.

Напомним, что в игре 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1) французский игрок получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в нынешнем сезоне. По этой причине футболист пропустит матч между красно-белыми и «Динамо».

– Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это желтая карточка. Француз выполнял подкат сзади, причем в безрассудной манере. Он вступил в единоборство на большой скорости.

Отмена дисквалификации Фомина? Даниил, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Он нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было, – приводит слова Левникова «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые с 36 очками располагаются на пятой строчке.