Воспитанник «Зенита» Криушев: Селихова отчислили из академии клуба из-за плохого поведения в школе

Воспитанник «Зенита» голкипер Максим Криушев рассказал о том, кто вместе с ним выступал за академию петербургского клуба.

– С нами в общежитии жил Сутормин – обычный парень. А вот Селихов, который был на год старше, с нами не доучился, его отчислили за год до выпуска из-за плохого поведения в школе. Я лично не видел, что он там творил, но могу сказать: у Саши была лучшая техника среди всех вратарей и нам часто ставили его в пример, – цитирует Криушева «Чемпионат».

Отметим, что 26-летний Селихов находился в системе «Зенита» до 2012 года. Затем он стал игроком «Орла», выступающем в третьем по силе дивизионе России.

К «Амкару» Александр присоединился в 2014-м в рамках свободного агента и смог отлично зарекомендовать себя в Российской Премьер-лиге. Спустя три года его за три с половиной евро приобрел «Спартак». В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка