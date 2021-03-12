Александр Мостовой – о падении в рейтинге УЕФА: Россию обыгрывают даже Израиль, Венгрия и Хорватия

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Отметим, что благодаря вчерашней победе «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0)в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Нидерланды набрали 38,400 баллов и поднялись на седьмое место. В активе России осталось 38,382 балла – при этом все клубы РПЛ уже завершили свои выступления в нынешнем сезоне еврокубков.

– Происходящее закономерно. Это не один провальный сезон, мы опускаемся ниже и ниже на протяжении нескольких сезонов. К тому же, у нас даже был запас, а мы его растеряли. Это очень печально. Самое печальное, что нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия. На словах все делают выводы, а надо на деле. А вот это не меняется, уровень падает, – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в следующем сезоне в еврокубках Россия будет представлена пятью клубами. Чемпион страны выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, а вторая команда начнет турнир со второго квалификационного раунда. Обладатель Кубка России сыграет в группе Лиги Европы. Бронзовый призер стартует с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда – со второго квалификационного раунда.