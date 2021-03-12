Три игрока «Аякса» оказались в команде недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Отметим, что в составе оказались три игрока, представляющие «Аякс»: левый защитник Николас Тальяфико, центральный полузащитник Райан Гравенберх и нападающий Душан Тадич.
Вчера амстердамская команда на своем домашнем поле обыграла «Янг Бойз» со счетом 3:0.
Вратарь: Руй Силва («Гранада»);
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Габриэл («Арсенал»), Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Николас Тальяфико («Аякс»);