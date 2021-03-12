Христо Стоичков: Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение, что «сине-гранатовым» стоит задуматься о продаже форварда Антуана Гризманна.

– Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать. Тринкау и Брэйтуэйт должны быть в составе. Что там делает Гризманн? – цитирует Стоичкова RT, ссылающийся на болгарский портал SportSport.ba.

Напомним, Гризманн оказался в «Барселоне» в июле 2019 года – стоимость его трансфера в каталонский клуб из «Атлетико» составил 120 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 86 матчах, забил 27 голов и отдал 15 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.