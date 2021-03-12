«Лейпциг» подписал форварда «Аякса» Бробби

Пресс-служба «Лейпцига» объявила о подписании контракта с нападающим «Аякса» Брайаном Бробби.
Как сообщает источник, 19-летний уроженец Амстердама подписал с немецкой командой четырехлетнее соглашение. Отмечается, что игрок присоединится к составу «быков» ближайшим летом на правах свободного агента.
Бробби является воспитанником академии «Аякса». За взрослую команду он провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста. На молодежном уровне форвард отличился 84 мячами и 17 результативными передачами в 103 встречах.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.
источник: ФК «РБ Лейпциг»