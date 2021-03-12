РФС получил отказ в переносе матча между сборными России и Мальты в Сочи

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты состоится 24 марта в мальтийской деревне Та-Кали.

По информации ТАСС, ссылающегося на источник, близкий к РФС, российская сторона обратилась к УЕФА с просьбой обменяться с Мальтой кругами и провести первую игру между командами в Сочи, однако получила отказ.

– УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте, – сообщает источник.

Напомним, что выездной матч против Мальты станет для подопечных Станислава Черчесова первым в рамках квалификации к мировому первенству, финальная часть которого пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная России попала в группу Н. Помимо Мальты, соперниками российской команды станут Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.