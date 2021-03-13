Федотов – о судействе в матче в Химках: «Ростов» вчера просто убили

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 22-го тура РПЛ «Химки» – «Ростов».

– Пенальти в ворота «Ростова» назначен неправильно. На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок», Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался. «Ростов» вчера просто убили – были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат,– передает слова арбитра «Чемпионат».

Напомним, что «Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы. У подопечных Игоря Черевченко стало 32 очка и девятое место.