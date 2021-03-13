Валерий Масалитин: Можно было подумать, что «Арсенал» борется за выход в ЛЧ, а ЦСКА – за выживание

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выездное поражение армейцев от тульского «Арсенала» со счетом 1:2.

«Конечно, игра разочаровала, – отметил Масалитин в интервью для «Чемпионата». – Но даже при плохой игре в конце могли отскочить. На победу сегодня не наиграли, но ничью могли вырвать. Поле не позволяло играть в комбинационный футбол. Надо было выпускать игроков, склонных к разрушению, активизировать края, что делал «Арсенал».

ЦСКА на этом поле ничего не представлял. Если поменять команды майками, то можно было подумать, что «Арсенал» борется за Лигу чемпионов, а ЦСКА – за сохранение. Не было мотивации, рвения, большого желания. На этом поле надо было включать морально-волевые качества, упрощать игру. Может, больше играть длинными передачами на Рондона.

В конце какие-то передачи пошли с фланга, были скидки, Рондон боролся, выдвинули Дивеева. Плюс не было активности Влашича, а Рондон – зависимый игрок. ЦСКА, скажем так, к чемпионству пока не готов».

В трех турах после зимней паузы команда Гончаренко проиграла в гостях «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2), а также обыграла дома «Ахмат» (2:0). В данный момент ЦСКА занимает второе место, на пять очков отставая от «Зенита».