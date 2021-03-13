Карло Анчелотти - после матча с «Бернли»: Я ошибся с тактикой на матч

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Бернли» (1:2).

«Мы очень разочарованы полученным результатом. Команда допускает те же ошибки, что и в предыдущих домашних играх. Плохое начало подвело нас, ведь к середине первого тайма мы уже проигрывали со счетом 0:2. Мы постарались вернуться в игру, но этого было недостаточно.

Я ошибся с выбранной тактикой. План состоял в том, чтобы играть в комбинационный футбол, но мы оказались несбалансированными во всех линиях. Футболисты «Бернли» были лучше в борьбе и постоянно выигрывали подборы. В этом и кроются причины поражения», - приводит слова Анчелотти BBC.

Отметим, что «Эвертон» занимает шестое место, имея 46 очков.

«Бернли» находится на 15-й строчке таблицы, набрав 33 очка.