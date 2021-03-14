Игнашевич близок к уходу из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги.

По информации «Чемпионата», ссылающегося на свои источники, 41-летний специалист хотел покинуть свой пост еще после поражения в прошлом туре от «Оренбурга» (0:3). Однако в руководстве клуба не приняли отставку тренера.

Как сообщает источник, сегодняшнее домашнее поражение в игре с «Енисеем» может сподвигнуть руководителей столичного клуба изменить свое решение относительно Игнашевича и подтвердить его уход из команды в ближайшее время.

Отметим, что «Торпедо» не побеждает в ФНЛ на протяжении шести матчей кряду. На данный момент москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Игнашевич вступил на свой пост в июне 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 62 матчах, одержала 35 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023-го.