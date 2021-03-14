«Брайтон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном»

«Брайтон» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в гостевом матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами – на гол защитника «чаек» Льюиса Данка (16-я минута) хозяева ответил результативным ударом форварда Че Адамса (27).

Победой гостям во второй половине встречи принес полузащитник Леандро Троссард, отличившийся голом на 56-й минуте.

«Брайтон» набрал 29 очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Святые» с 33 очками идут на 14-й строчке.

В следующем туре «Брайтон» на своем поле примет «Ньюкасл» (20 марта), а «Саутгемптон» дома сыграет с «Бернли» (3 апреля).