«Парма» дома обыграла «Рому», прервав свою серию из 17 матчей без побед в чемпионате

«Парма» на своей домашней арене одержала победу над «Ромой» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев голами отличились нападающий Валентин Михайла (9-я минута) и экс-полузащитник «Зенита» Эрнани, удачно реализовавший 11-метровый удар на 55-й минуте.

Отметим, что подопечные Роберто Д'Аверсы выиграли впервые за последние 18 туров. На данный момент, «крестоносцы» занимают 19-е место с 19 очками. «Рома» осталась на пятой строчке (50 очков).

19 марта «Парма» на своем поле примет «Дженоа», а двумя днями позже римский клуб сыграет дома против «Наполи».

Серия А