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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 54' Локомотив М 1 Сочи 0 П1 1.30 Х 4.70 П2 14.0
Турция - Суперлига 2-й тайм, 55' Фенербахче 1 Генчлербирлиги 1 П1 1.60 Х 3.30 П2 8.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 51' Монако 0 Лилль 0 П1 2.95 Х 2.24 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 43' Арсенал 0 Тоттенхэм Хотс 1 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия А 2-я четверть Брешия 35 Олимпия Милан 42
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Кальяри 0 Ювентус 1 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.19
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Германия - Бундеслига 1-я четверть Бавария 0 Ольденбург 5 П1 1.33 Х 5.60 П2 9.40
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Штутгарт 0 Хоффенхайм 0 П1 1.50 Х 5.30 П2 5.30
Италия - Серия А не начался Умана Рейер 0 Виртус Рим 0
Португалия - Примейра 20:30 Витория Гимара 0 Жил Висенте 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вильярреал 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.24
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Оклахома-Сити 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.80 П2 1.28
Италия - Серия А 21:00 Канту 0 Кремона 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Уайл 0 Аризона Койотс 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 22:15 Манчестер Юнай 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 1.90 Х 3.60 П2 4.50
Италия - Серия А 22:45 Тревизо 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 22:45 Милан 0 Наполи 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Голден Стэйт У 0 Юта Джаз 0 П1 3.20 П2 1.38
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Пасуш де Ферре 0 П1 1.42 Х 5.00 П2 7.60
Франция - Лига 1 23:00 ПСЖ 0 Нант 0 П1 1.22 Х 6.90 П2 14.0
Испания - Примера 23:00 Севилья 0 Бетис 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.30
14 марта 19:35

Бабурин признан лучшим игроком матча «Краснодар» – «Тамбов»

В своем дебютном матче за «быков» вратарь отстоял «на ноль».

Голкипер «Краснодара» Егор Бабурин стал лучшим игроком матча с «Тамбовом» (4:0) в рамках встречи 22-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что сегодня 27-летний россиянин провел свою первую игру в составе «быков» – на его счету три сейва. В предыдущих два матчах против «Урала» (2:2) и «Спартака» (1:6) он находился на скамейке запасных и не выходил на поле.

«Краснодар» набрал 34 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. 18 марта подопечные Мурада Мусаева дома сыграют против «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.

источник: РПЛ
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