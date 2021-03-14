Бабурин признан лучшим игроком матча «Краснодар» – «Тамбов»

Голкипер «Краснодара» Егор Бабурин стал лучшим игроком матча с «Тамбовом» (4:0) в рамках встречи 22-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что сегодня 27-летний россиянин провел свою первую игру в составе «быков» – на его счету три сейва. В предыдущих два матчах против «Урала» (2:2) и «Спартака» (1:6) он находился на скамейке запасных и не выходил на поле.

«Краснодар» набрал 34 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. 18 марта подопечные Мурада Мусаева дома сыграют против «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.