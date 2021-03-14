Погба стал трансферной целью «ПСЖ»

Руководство «Пари Сен-Жермен» всерьез рассматривает покупку центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Foot Mercato, парижский клуб уже связался с представителями 27-летнего француза по поводу возможного трансфера игрока. Отмечается, что данная сделка может состояться ближайшим летом. Сам хавбек не против того, чтобы покинуть стан «красных дьяволов» по окончании текущего сезона.

Погба перешел в «МЮ» в августе 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста. Его контракт истекает летом 2022-го.