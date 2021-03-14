«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Саутгемптона» Вестергора

Центральный защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

По информации The Daily Mirror, на покупке 28-летнего датчанина настаивает лично главный тренер лондонской команде Жозе Моуринью. «Шпоры» попытаются подписать игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «святых» готово к продаже своего футболиста.

Вестергор выступает за «Саутгемптон» с июля 2018 года. За это время он отыграл 68 матчей, в которых забил четыре гола. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.