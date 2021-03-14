«Локомотив» дома выиграл у «Сочи» благодаря дублю Камано, одержав третью победу кряду

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Сочи» с результатом 3:1.

В составе железнодорожников дублем отметился гвинейский нападающий Франсуа Камано, поразив ворота Сослана Джанаева на 42-й и 56-й минутах.

Стоит отметить, что Камано впервые забил в РПЛ. В 16 предыдущих своих встречах в нынешнем чемпионате он отметился лишь одним результативным пасом.

На 58-й гости «размочили» счет благодаря точному удару Артура Юсупова, однако отыграться команде Владимира Федотова не удалось.

На 89-й минуте итоговый счет 3:1 установил форвард хозяев Федор Смолов. Во всех трех голевых атаках железнодорожников автором результативных передач стал Рифат Жемалетдинов.