«Локомотив» дома выиграл у «Сочи» благодаря дублю Камано, одержав третью победу кряду

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Сочи» с результатом 3:1.
В составе железнодорожников дублем отметился гвинейский нападающий Франсуа Камано, поразив ворота Сослана Джанаева на 42-й и 56-й минутах.
Стоит отметить, что Камано впервые забил в РПЛ. В 16 предыдущих своих встречах в нынешнем чемпионате он отметился лишь одним результативным пасом.
На 58-й гости «размочили» счет благодаря точному удару Артура Юсупова, однако отыграться команде Владимира Федотова не удалось.
На 89-й минуте итоговый счет 3:1 установил форвард хозяев Федор Смолов. Во всех трех голевых атаках железнодорожников автором результативных передач стал Рифат Жемалетдинов.
«Сочи» потерпел первое поражение с 29 ноября прошлого года, когда проиграл в гостях «Уралу» со счетом 0:1. После той неудачи сочинцы одержали в РПЛ четыре победы подряд и сыграли вничью с «Ростовом» в предыдущем туре (0:0 в гостях).
«Локомотив», одержав три победы подряд, потеснил команду Федотова с четвертого места. Оба клуба набрали по 37 очков, но у железнодорожников преимущество по дополнительным показателем, а потому «Сочи» опустился на пятую строчку таблицы.
18 марта состоится матч «Уфа» – «Локомотив». 19 марта «Сочи» примет «Тамбов».
Чемпионат России
22-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Сочи» – 3:1 (1:0)
Голы: Камано, 42, 56, Смолов, 89 – Юсупов, 58.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Баринов, 77), Пабло, Чорлука, Рыбус, Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).
«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика, Д.Пруцев (Руденко, 77), Цаллагов, Терехов, Жоаозиньо, Юсупов, Дуганджич (Барсов, 61),
Предупреждения: Рыбчинский, 6, Жемалетдинов, 83 – Д.Пруцев, 45, Миладинович, 90+4.
Судья: Матюинин (Москва).
Москва. «РЖД Арена».