«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

«Арсенал» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Команда Жозе Моуринью вышла вперед на 33-й минуте игры после гола Эрика Ламелы – аргентинец отличился забитым мячом, точно пробив рабоной по воротам голкипера соперников Бернда Лено.

В концовке первой половины матча полузащитник хозяев Мартин Эдегор сравнял счет, откликнувшись на передачу Кирана Тирни на 44-й минуте. Победу «канонирам» принес форвард Александр Ляказетт (64) – француз удачно реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что на 76-й минуте Ламела получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, подопечные Микеля Артета набрали 41 очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 45 очками идет на седьмой строчке.