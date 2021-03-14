Пьянич может перейти в «Эвертон»

Центральный полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может оказаться в одном из клубов чемпионата Англии летом 2021 года.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 30-летнего боснийца заинтересован «Эвертон». Руководство «ирисок» считает, что хавбек станет отличным вариантом усиления средней линии команды к началу следующего сезона.

Пьянич присоединился к «Барселоне» в сентябре прошлого года – его трансфер из «Ювентуса» составил 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, не отличившись голевыми действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.

Пьянич – о своем положении в «Барселоне»: Не понимаю, в чем дело. Меня не устраивает эта ситуация