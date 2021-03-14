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14 марта 23:14

Итальянский агент: Переход Холанда в «Манчестер Юнайтед» был бы идеальным вариантом для всех сторон

Сделка может состояться летом 2021 года.

Агент Джованни Бранчини, представляющий интересы форварда «Милана» Марио Манджукича и полузащитника «Баварии» Дугласа Косты, поделился мыслями по поводу возможного ухода из дортмундской «Боруссии» нападающего Эрлинга Холанда.

– Стоимость трансфера Холанда – 120 миллионов евро. Не могу сказать, покинет ли он «Боруссию» этим летом. Думаю, что у него есть пункт об отступных в размере 88 миллионов евро, но он будет действовать только со следующего сезона. Мне кажется, что переход норвежца в «Манчестер Юнайтед» был был идеальным со всех точек зрения. Нападающие из северных стран хорошо себя проявляют в составе «красных дьяволов», – цитирует Бранчини La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что 20-летнего норвежца намерены подписать «Барселона», «Реал» и «Челси».

Холанд защищает цвета «Боруссии» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он забил 31 гол и отдал восемь ассистов в 30 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: La Gazzetta dello Sport
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