«Манчестер Сити» присоединился к борьбе за защитника «Спортинга» Мендеша

Левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш своей персоной привлек внимание «Манчестер Сити».

Как сообщает Todofichajes, руководство «горожан» рассчитывает на то, что 18-летний португалец усилит левый фланг обороны команды перед началом следующего сезона. Отмечается, что в трансфере игрока заинтересован личного главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что защитника хотят приобрести другие представители АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Мендеш является воспитанником академии «Спортинга». В составе взрослой команды он провел 34 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.