Источник назвал еще двух российских футболистов, проваливших допинг-тест

Защитник пермской «Звезды» Иван Князев подозревается в применении допинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Согласно источнику, еще один случай нарушения антидопинговых правил был зафиксирован после сдачи анализов российский футболистки Дарьи Мещеряковой.

Отмечается, что оба тестирования прошли в 2013 году. К слову, в тот же год проверку не прошел форвард «Ростова» Владимир Обухов.

К слову, его агент уже признал факт проваленного допинг-теста и не смог объяснить, при каких обстоятельствах запрещенное вещество оказалось в организме спортсмена.